"Ми атакуємо!" Ізраїль потужно відповів на ракетний обстріл Тель-Авіва

Ізраїль оголосив про початок атак по цілях у Секторі Газа після того, як дві ракети були випущені по Тель-Авіву.

Ізраїльські військові у своєму Twitter повідомили, що в ніч на 15 березня почали наносити удари.

"Ми тільки що почали наносити удари по терористичних об'єктах у Газі. Подробиці будуть пізніше", – йдеться в заяві.

בשעה זו תוקף צה"ל מטרות טרור ברצועת עזה. פרטים בהמשך - צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 березня 2019 р

Відзначимо, що Тель-Авів обстріли вперше з літа 2014 року.

Міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахалон напередодні заявив, що Ізраїль "відреагує в міру необхідності" на ракетну атаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!