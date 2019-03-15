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"Ми атакуємо!" Ізраїль потужно відповів на ракетний обстріл Тель-Авіва

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Ізраїль оголосив про початок атак по цілях у Секторі Газа після того, як дві ракети були випущені по Тель-Авіву.

Ізраїльські військові у своєму Twitter повідомили, що в ніч на 15 березня почали наносити удари.

"Ми тільки що почали наносити удари по терористичних об'єктах у Газі. Подробиці будуть пізніше", – йдеться в заяві.

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Відзначимо, що Тель-Авів обстріли вперше з літа 2014 року.

Міністр фінансів Ізраїлю Моше Кахалон напередодні заявив, що Ізраїль "відреагує в міру необхідності" на ракетну атаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 14 березня, 2019 року ХАМАС вдарив по Тель-Авіву ракетами, у зв'язку з чим у країні була оголошена тривога.

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Місце
Ізраїль
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