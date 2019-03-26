Метро стоїть, палац президента без світла: у Венесуелі стався черговий блекаут

У Венесуелі 25 березня сталося нове масштабне відключення електроенергії у декількох штатах.

Зокрема, без світла залишилися і райони столиці Каракаса, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Світло зникло у кварталі, де розташовані президентський палац і більшість міністерств.

Також було оголошено про закриття метро. Електропостачання відключили в деяких західних штатах країни.

Міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес запевнив, що причиною нового блекаута стала кібератака.

"Відключення електроенергії, зафіксоване в понеділок в Венесуелі, спровоковане проведеною кібератакою, націлено. на ГЕС Гурі", — сказал він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 із військовими на борту.

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