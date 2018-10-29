Меркель вирішила піти зі своєї посади: названо причину

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила піти з посади лідера партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це вона заявила після того, як партії правлячої коаліції Німеччини у другій половині жовтня втратили на виборах більшість відразу у двох ключових землях, передає BBC.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на високопоставленого політика з ХДС, Меркель сказала у понеділок, 29 жовтня соратникам, що не виставлятиме свою кандидатуру на виборах лідера партії, які відбудуться у грудні.

При цьому, за інформацією анонімних джерел, політик має намір якийсь час залишатися на посаді канцлера.

Поштовхом до такого рішення 64-річної Меркель, яка очолює партію і уряд Німеччини з 2005 року, послужили провальні для ХДС і союзної партії Християнсько-соціальний союз підсумки виборів у двох ключових землях, Гессені і Баварії.

На виборах 28 жовтня у Гессені — в цій землі розташована фінансова столиця Німеччини Франкфурт-на-Майні — політсила Ангели Меркель посіла перше місце, але набрала, за даними екзит-полів, 27,2% голосів. Це на одинадцять відсотків менше, ніж на попередніх виборах гессенського ландтагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт-міжнародник Микола Белесков заявив, що Україні варто готуватися до відносин із Німеччиною під керівництвом нового канцлера.