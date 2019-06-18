Меркель стало зле поруч із Зеленським: медики запідозрили серйозну хворобу

Тремор, який почався у канцлера Німеччини Ангели Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 18 червня, може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

До такого висновку прийшли медики, які проаналізували відповідні кадри, передає "360". Вони прокоментували її заяву про можливе зневоднення організму.

"Це може бути при цукровому діабеті. Там теж коли цукор підвищується різко, відзначається підвищена сухість, одразу вся рідина пропотіває з нирками і там одразу ж настає така сухість", – розповіла лікар-терапет Наталія Уклеїна.

Володимир Зеленський і Ангела Меркель

При цьому медика вразив той факт, що Меркель, незважаючи на хворобливий стан, продовжила стояти і не зупинила зустріч. Відзначається, що зазвичай люди навіть не можуть ходити, коли з ними таке відбувається. Все це дуже небезпечно і може нести серйозні наслідки для життєво важливих органів.

"Перш за все, серце і головний мозок, у подальшому це можуть бути судоми. Зараз лише тремор, а там можуть бути вже судоми до втрати свідомості", – пояснила лікар.

Як писав OBOZREVATEL, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, ймовірно, стало зле під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. Коли почав грати німецький гімн, канцлер не могла втримати своє тіло, її почало трясти, що чітко видно на записі.

Сімейний лікар Рита Гофман розповіла про можливі причини такого нападу.

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