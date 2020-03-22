Меркель ізолювалася: канцлерка Німеччини опинилася під загрозою коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила відправитися під домашній карантин після інформації про зараження коронавірусом лікаря, який робив їй щеплення.

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Про це заявив її прессекретар Штеффен Зайберт, повідомляє німецьке видання "DW". Так, одразу ж після оголошення про рішучі загальнонімецькі заходи щодо обмеження контактів, Меркель повідомили, що в п'ятницю, 20 березня, вона спілкувалася з лікарем, який після цього дав позитивний результат на коронавірус.

За словами Зайберта, канцлерка найближчими днями буде повторно протестована на коронавірус.

Ангела Меркель Скрін відео

При цьому, незважаючи на карантин, днями Меркель бачили в супермаркеті. В її кошику помітили продукти, а також невелику пачку туалетного паперу і чотири пляшки вина Ricossa. При цьому в громадському місці канцлерка була без маски, повідомляє німецьке видання RTL.

Ангела Меркель у супермаркеті RTL

Також зазначається, що її часто можна зустріти на берлінському ринку HIT Ullrich на Mohrenstrasse. Закупівлі Меркель завжди робить самостійно. При цьому зберігати рекомендовану дистанцію в два метри в цьому місці майже не можливо.

Ангела Меркель у супермаркеті RTL

У неділю, 22 березня, уряд Німеччини посилив карантинні заходи із боротьби з розповсюдженням коронавірусу. У зв'язку з цим протягом двох тижнів у країні заборонено збиратися більше, ніж дві людини.

Відзначається, що ця заборона не стосується членів сім'ї, близьких друзів, а також колег у разі потреби. Заборона не поширюється на громадський транспорт і похоронні заходи.

Станом на 22 березня, в Німеччині 23 974 хворих коронавірусом, померли від хвороби – 92 людини, одужали – 266 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина продемонструвала аномальну відмінність від інших країн стосовно пандемії коронавірусу в світі. Так, порівняно з високою кількістю заражених COVID-19 там зараз найменше випадків смертей від цієї недуги.

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