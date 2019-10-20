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20 жовтня • оновлено в 10:51
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"Мені подобаються росіяни": Трамп зробив несподіване зізнання

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Президент США Дональд Трамп зізнався, що йому "подобаються російські люди".

Про це він заявив у відповідь на звинувачення екс-кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон у зв'язках з Росією.

У своєму Twitter Трамп заявив, що Клінтон "несповна розуму", і нагадав, що вона раніше називала російськими агентами впливу конгресмена Тулсі Габбард і екс-кандидатку на пост президента від Партії зелених Джилл Стайн.

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"Як усі чули, мене теж називали великим любителем Росії. Дійсно, мені подобаються російські люди. Мені подобаються всі люди!" - написав Трамп.

"Мені подобаються росіяни": Трамп зробив несподіване зізнання

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп може запросити главу Росії Володимира Путіна на наступний саміт G7 як окремого гостя, а незабаром повернути Москву до "Великої вісімки".

Раніше західні ЗМІ оприлюднили скандальну заяву президента США Дональда Трампа, який зізнався, що його не турбує можливе втручання РФ у президентські вибори, оскільки Сполучені Штати "робили те ж саме в інших країнах".

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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