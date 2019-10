"Мені подобаються росіяни": Трамп зробив несподіване зізнання

Президент США Дональд Трамп зізнався, що йому "подобаються російські люди".

Про це він заявив у відповідь на звинувачення екс-кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон у зв'язках з Росією.

У своєму Twitter Трамп заявив, що Клінтон "несповна розуму", і нагадав, що вона раніше називала російськими агентами впливу конгресмена Тулсі Габбард і екс-кандидатку на пост президента від Партії зелених Джилл Стайн.

"Як усі чули, мене теж називали великим любителем Росії. Дійсно, мені подобаються російські люди. Мені подобаються всі люди!" - написав Трамп.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard "a Russian favorite," and Jill Stein "a Russian asset." As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!) . Hillary's gone Crazy!