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15 лютого • оновлено в 01:51
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Лавров не встиг похвалитися: Мексика "обламала" Росію з масштабною військовою угодою

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У Мексиці спростували заяви про можливі поставки в країну військових гелікоптерів російського виробництва.

Відповідну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ після того, як головний дипломат РФ Сергій Лавров розповів про нібито успішні переговори, які вели дві держави, пише газета Universal.

"Джерела в МЗС запевнили, що гелікоптери не будуть закуплені у Росії", – повідомило в п'ятницю, 14 лютого, видання.

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Мексика "обламала" Росію з масштабною військовою угодою

Мексика "обламала" Росію з масштабною військовою угодою

Так, минулого тижня Лавров за підсумками переговорів із мексиканським колегою Марсело Луїсом Ебрардом заявив, що Мехіко нібито розглядає пропозиції Москви за новими контрактами на поставку військових гелікоптерів.

При цьому США не виключали, що в разі укладення Мексикою угоди з Росією проти країни можуть застосувати санкційні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Канада, США і Європейський союз ввели нові санкції проти Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Мексика
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