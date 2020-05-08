Головна Новини
8 травня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день

9.7т
Читати матеріал російською

Дослідники з американського університету встановили, що першим симптомом COVID-19 є втрата нюху – проявляється він зазвичай вже на 3-4 день хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє EurekAlert, вчені з Університету Цинциннаті, що у штаті Огайо, США, опитали 103 пацієнтів із COVID-19. В усіх їх дізналися черговість появи симптомів.

Як виявилося, у 61% опитаних першим симптомом була саме втрата нюху, яка давала про себе знати на 3-4 день захворювання. За словами провідного дослідника Ахмала Седагата, поява цього симптому була прямо пов'язаною з подальшим розвитком хвороби – мовляв, чим сильніше він себе проявляв, тим важчим був подальший стан пацієнтів.

"У випадках, коли втрата нюху була сильною, то пацієнти повідомляли про погіршення задишки і сильнішу лихоманку", – заявив він.

Ахмал Седагат

Ахмал Седагат

Colleen Kelley/UC Creative

Це відкриття досить важливе і дозволить ефективніше лікувати пацієнтів. Річ у тім, що експериментальний препарат ремдісівір найкраще проявляє себе на початкових стадіях хвороби, а саме про це свідчить втрата нюху.

"Історично противірусні препарати діяли найкраще, коли їх давали на ранніх стадіях вірусної інфекції. Передбачається, що те ж саме стосується і ремдесівіру", – каже Седагат.

Крім того, дослідження засвідчило, що втрата нюху найчастіше спостерігалася у молодих пацієнтів і жінок, а ще у 50% опитаних спостерігався нежить, який раніше не вважався симптомом COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких людей, що заразилися COVID-19, не спостерігається ніяких симптомів, крім висипу на ногах.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • У Бразилії вирахували головний спосіб передачі COVID-19 по світу.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус міг виникнути не на Уханьского ринку.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги