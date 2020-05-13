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14 травня • оновлено в 16:48
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Медик пояснив "ізраїльське диво" з коронавірусом

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Низька смертність від коронавірусу в Ізраїлі пояснюється тим, що система охорони здоров'я не виявилася перевантаженою в розпал епідемії.

Як передає "Гордон", про це йдеться в блозі керівника Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Романа Гольдмана.

Він зазначив, що над кожним важким хворим у країні працювала бригада лікарів, і у кожного важкого хворого було місце в реанімації.

"Не "ліжко", чотири ніжки і матрац, а місце – з підключеним киснем, ШВЛ та іншими системами обладнання. Тих, кого підключали до ШВЛ, залишали на ньому до повної стабілізації стану. Набагато довше, ніж хворі були на ШВЛ в інших країнах. Як таке можливо? Та дуже просто – система охорони здоров'я Ізраїлю не була перевантажена. Вистачило ресурсів для кожного", – розповів Гольдман.

Всього в Ізраїлі зафіксовано 16,5 тисячі зараження коронавірусом. Більше 12 тисяч людей уже вилікувалися, а померли 264 пацієнти.

Медик пояснив "ізраїльське диво" з коронавірусом

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гольдман раніше заявляв, що в Україні – некоректний карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Да очень просто – система здравоохранения Израиля не была перегружена. Хватило ресурсов для каждого..." // На самом деле ещё проще - там не было Супрун , которая бы внедрила им американскую модель медицины, а то бы после реформ Супрун израильтянам концлагеря показались бы местами лечения больных.
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Pavlov Pavel, Ваше мнение особо ценно для медицины Израиля. )))
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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