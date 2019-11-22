Британка Ліа Кембридж померла після операції з "нарощування" бразильських сідниць. У неї залишилося троє дітей.

Про це повідомляє Daily Mail. Оперували її в Туреччині, а за процедуру жінка віддала близько 6,5 тисяч фунтів.

Пацієнтці повинні були видалити жир з талії і закачати його в сідниці. У вену жінки під час операції потрапив жир, після чого вона пережила три серцеві напади. Після пацієнтка померла.

Те, що відбулося хірурги назвали особливістю організму. Партнер жінки вже подав до суду на клініку. У лікарні ж заявили, що перед операцією Кембридж вживала наркотики, чого не виявив розтин.

Мати трьох дітей померла жахливою смертю, збільшивши сідниці dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше молода українка померла після найпростішої операції.

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