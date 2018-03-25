"Марсіанські пейзажі": в горах Грузії випав червоний сніг

У Грузії випав сніг червонуватого відтінку. Через це гори перетворилися в "марсіанські пейзажі".

Незвичайні опади червонуватого відтінку були зафіксовані на гірськолижному курорті Годердзі, передає "Інтерфакс".

Як пояснюють синоптики, пісок і дрібний пил, підняті піщаними бурями на півночі Африки і на Близькому Сході, були перенесені в чорноморський регіон потужними повітряними потоками.

При цьому фахівці відзначають, що дрібний пил не тільки випадає разом з опадами, фарбуючи дощ і сніг, але іноді і висить в повітрі - небо над кількома регіонами Грузії напередодні було затягнуто жовтим серпанком.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на Одещині випав помаранчевий сніг. Це явище також пояснили бурями в Африці.