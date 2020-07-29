Недавнее обострение военного противостояния на линии разграничения армянских и азербайджанских войск вызвало ряд последствий, общий смысл которых пока сложно оценить. Но в любом случае, ситуация начала меняться и теперь она вряд ли вернется в исходную точку.

Так, сам инцидент произошел недалеко от трассы трубопроводов, идущих из Азербайджана в Грузию, а оттуда – в Турцию, потому смысл провокации был очевидным. Турция сокращает или даже можно сказать – прекращает закупки российского газа, одновременно увеличивая закупки у поставщиков сжиженного газа, в первую очередь у Катара, и трубопроводного газа у Азербайджана.

Собственно говоря, московская провокация, исполненная армянскими марионетками, уже опоздала. Если раньше имело смысл как-то влиять на безопасность поставок именно трубопроводного газа, то сейчас это осталось в прошлом. СПГ уже третий год подряд выдавливает газ трубопроводный и похоже на то, что он уже на излете. То есть, вот эти фокусы могли иметь прямой и непосредственный смысл до 2018 года, но не сейчас.

Тем не менее, у Путина нет и не было других вариантов влияния на рынок энергоносителей, как устраивать подобные вещи. Только вот Москва сильно недооценивает кровное родство азербайджанцев и турок. Для Турции важно поддерживать своего ближайшего союзника, в том числе, и обеспечивая безопасность его экспортной, энергетической инфраструктуры. Отсюда и дальнейшее развитие событий.

Сразу после того, как армяне атаковали азербайджанские позиции, с потерями для азербайджанской стороны, в Баку произошел ряд событий, которых не было раньше. Во-первых, на улицу вышло огромное число людей, которые прямо требовали объявить войну Армении и положить конец оккупации Карабаха.

Вслед за этим, стало известно об увольнении нескольких высокопоставленных военных азербайджанской армии. В ее руководстве произошли кадровые перестановки. Наблюдатели сделали вывод о том, что замена произошла на более решительных генералов и офицеров, что сигнализировало о возможном жестком ответе Азербайджана.

В это время на армянской стороне начались маневры российских и армянских войск, цель которых была очевидной – показать Баку, что может последовать, если там решат не оставлять инцидент без наказания. Сигнал был принят и не только в Баку. Анкара тоже отреагировала на развитие ситуации, поскольку речь идет и о союзнике, и о собственных трубопроводах, и по большому счету, о свободе выбора, в том числе, и поставщиков энергоносителей. Сейчас как раз тот момент, когда нельзя давать слабину.

И вот, что по этому поводу пишет агентство Анадолу, дословно:

"Группа военнослужащих и авиация Вооруженных Сил Турции, участвующих в азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учениях с боевой стрельбой, прибыли в Нахчыван, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджан…

Ударные и боевые вертолеты Вооруженных Сил Турции, прибывшие на военно-транспортном самолете, приводятся в состояние готовности к летно-тактическим учениям с боевой стрельбой на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии.

Учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а маневры с участием военной авиации – с 29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе".

То есть, войска уже прибыли и не только вертолеты. По другим сведениям, на территорию Азербайджана переброшены системы ПВО, РЭБ и бронетехника. Кроме того, и личного состава переброшено тоже немало. Таким образом, на российские "учения" Турция ответила своими "учениями", а в Москве уже довольно хорошо знают, чем закончились такие “учения” в Сирии и Ливии.

Никогда до этого момента именно такой ответ ни армяне, ни россияне, дислоцирующиеся в армянском Гюмри, еще не получали. Обычно Турция помогала союзнику техникой, вооружениями, боеприпасами и присылала советников, а сейчас в Азербайджан зашел натуральный воинский контингент, который способен самостоятельно выполнять боевые задачи. После этого турки спокойно могут спросить россиян, словами Митця: "Ну що, скуштували ***?".

Но это еще не все. Пока эти данные существуют в режиме слухов, но они, эти слухи, довольно хорошо укладываются в общую картину того, что Турция делает в Сирии, Азербайджане и Ливии. Если брать во внимание то, что везде она прямо или опосредованно противостоит российским военным или наемникам, то речь идет об энергетической безопасности Турции, которую она взялась активно отстаивать в большой игре.

В общем, если Турция переходит на альтернативные российским нефть и газ, то ей нужно иметь возможность парировать любые угрозы со стороны РФ и ее временных или постоянных сателлитов. Если трубопроводный газ РФ пытается поджать провокациями против Азербайджана через Армению, то неприятности на линии поставок СПГ вполне может устроить ситуативный союзник РФ – Эмираты. Ведь СПГ из Катара проходит по Персидскому заливу мимо побережья ОАЭ.

И вот прошла информация о том, что на границе Эмиратов и Омана возникла напряженность после того, как руководство Омана согласовало с Турцией размещение турецкой военно-морской базы, на его территории. Официальные источники об этом молчат, не если информация подтвердится, то окажется, что Турция играет более широкую игру против РФ, чем это можно было предположить еще недавно.

В общем, пока в Украине отсутствует адекватное ситуации руководство, Эрдоган принял мяч у Пороха и показывает довольно неплохую игру. И не удивительно, что он получает критику за свое активное противодействие Москве из тех самых источников, с которых выгребал и Порох. А это говорит о том, что Турция все делает правильно.

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