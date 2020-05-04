"Кожен за себе – це помилка!" Макрон закликав зробити вакцину від коронавірусу доступною всій планеті

Вакцина від коронавірусу COVID-19, розробка якої ведеться міжнародними зусиллями, повинна стати доступною всім країнам.

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З такою заявою виступив президент Франції Емманюель Макрон під час відеоконференції зі збору коштів на боротьбу з інфекцією, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми прагнемо прискорити дослідницьку роботу щодо методів лікування і вакцини, хоча і знаємо, що для цього потрібен час. У центрі цієї ініціативи лежить рішення, яке ми повинні колективно взяти на себе, що ця вакцина, коли вона буде виготовлена, стане всесвітнім суспільним надбанням. Тобто вона не належатиме комусь, вона належатиме всім", – підкреслив він.

Він додав, що тактика "кожен за себе" в умовах пандемії є помилковою. "Ми зможемо остаточно вийти (із кризи) тільки спільно", – сказав Макрон.

На думку президента Франції, для цього необхідна співпраця в рамках ЄС, а також міжнародне співробітництво країн, фондів і приватних партнерів.

У свою чергу світові лідери пообіцяли, що на боротьбу з коронавірусом виділять 7,4 млрд євро.

"Всього за кілька годин ми колективно обіцяли 7,4 млрд євро на вакцини, діагностику і лікування від COVID-19. Це допоможе почати безпрецедентне глобальне співробітництво", – заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив про прорив у створенні вакцини від коронавірусу. Він уточнив, що вона може бути створена вже до кінця 2020 році.

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