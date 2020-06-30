Макрон розповів, як Путін відхрестився від російських найманців у Лівії

Президент Росії Володимир Путін намагається дистанціюватися від російських найманців із ПВК "Вагнер", які воюють у Лівії, посилаючись, що це приватна армія.

Як повідомив Укрінформ, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після переговорів із канцлеркою ФРН Ангелою Меркель у німецькому Мезебергу. Він назвав Росію учасником лівійської проксі-війни.

"Росія – ви помітили – не говорить про втручання в зв'язку з Лівією. Я говорив про це президентові Путіну кілька днів тому і сказав йому, що я засуджую активність там найманців "Вагнера". Той відповів, що це приватна армія. Він грається з цією амбівалентністю. Але я рішуче засуджую те, що ці приватні російські формування роблять на місці з прохафтарськими ополченцями, як і імпорт джихадистів із Сирії до Лівії", – зазначив Макрон.

Крім того, він розкритикував дії Туреччини в Лівії, оскільки вона посилила свою військову присутність у регіоні, а також доставила бійців-джихадистів із Сирії.

"Це історична та кримінальна відповідальність для країни, яка хоче стати членом НАТО. Я рішуче засуджую це, бо ми вимагаємо від Туреччині не більше, ніж від Росії", – додав президент Франції.

Він підкреслив, що ЄС зацікавлений у стабілізації ситуації в Лівії. Велику відповідальність за це несуть Росія та Туреччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці ПВК "Вагнер" провалили військову операцію в Лівії, але Кремль не здається.