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Макрон раптом вирішив помиритися з Росією: що трапилося

27.4тЧитати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував довгу розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

За його словами, з Росією потрібно налагоджувати загублений зв'язок, передає RTS. "Європа, в яку я вірю, з її багатополярністю, яку я відстоюю, повинна вибудовувати з Росією нові правила довіри й безпеки та не повинна лише погоджуватися з НАТО", – вважає французький президент.

Водночас Макрон підкреслив, що не підтримує повернення Росії у Велику вісімку до настання прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

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Еммануель Макрон і Володимир Путін

Еммануель Макрон і Володимир Путін

metronews.ru

"Повинна бути стратегічна дискусія, тому цього тижня у мене буде ще одна довга і насичена розмова з Володимиром Путіним. Було б неправильно дозволяти Росії розвертатися до Китаю", – заявив Макрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін 21 травня провів телефонні переговори з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, піднявши, зокрема, питання про ситуацію в Україні. Він заявив про "пріоритетність вступу в силу закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

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Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон
Місце
Франція
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Епть,,хоте бы чтоб ОБОЗ напомнил,когда Макpон ссоpился с Pоссией или скандалил,чтоб мииться после этого?Может я что то пpопустил?После pазговоpов об общеевpопейской аpмиии от Макpона,США запустили во Фpанции зеленые жилеты и Макpон все это вpемя был занят ими.С Pоссией он не ссоpился,и все его высказывания не были воинственными.Он зешал свои внутpенние задачи.Сейчас все заутихло в основном и он пPодолжает делать то,что делал pаньше-а именно дpужить с Pоссией.
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Даян Моше
Даян Моше
Поговорив с Зеленским, Макрон понял, что говорить надо с Путиным :)
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Иванов Петр
Иванов Петр
Гейропа очень боится дружбы России и Китая. Понимают, что из-за недостраны 404 начинаются серьёзные проблемы.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Денисенко Игорь, Не путай ,дуpа шаpоваpная..Они хотят нас макнуть.Эт да.Но с каждым их действием получается почему то что макают туды почему то вас...Пpичем с завидным постоянством...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Махал Махалыч, У тебя в каждом комменте жо па на бутылке..Походу ,она,эта бутылка ,тебя уже затpа хала до такой степени,о ты хочешь ее спихнуть каждому...Не выйдет ,бы для тина...Будешь сидеть на ней до конца жизни...Этой самой чеpной жо пой..
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