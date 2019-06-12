Макрон раптом вирішив помиритися з Росією: що трапилося

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував довгу розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

За його словами, з Росією потрібно налагоджувати загублений зв'язок, передає RTS. "Європа, в яку я вірю, з її багатополярністю, яку я відстоюю, повинна вибудовувати з Росією нові правила довіри й безпеки та не повинна лише погоджуватися з НАТО", – вважає французький президент.

Водночас Макрон підкреслив, що не підтримує повернення Росії у Велику вісімку до настання прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Еммануель Макрон і Володимир Путін metronews.ru

"Повинна бути стратегічна дискусія, тому цього тижня у мене буде ще одна довга і насичена розмова з Володимиром Путіним. Було б неправильно дозволяти Росії розвертатися до Китаю", – заявив Макрон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін 21 травня провів телефонні переговори з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, піднявши, зокрема, питання про ситуацію в Україні. Він заявив про "пріоритетність вступу в силу закону про особливий статус окремих регіонів Донецької і Луганської областей".

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