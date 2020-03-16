У Париж ввели важку техніку: Макрон оголосив "війну" коронавірусу і пішов на жорсткі заходи

У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 Франція вводить безпрецедентні заходи, що включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.
Про це 16 березня повідомив президент країни Еммануель Макрон у телезверненні до народу. За чотири останні дні він виступив перед громадянами вже двічі. Трансляція звернення Макрона велася в соціальних мережах Єлисейського палацу і на центральних каналах країни.
За словами президента Франції, "ми перебуваємо в стані війни: не з армією, не з іншою державою, але війни санітарної". Загалом фразу "ми на війні" він повторив 5 разів у різному контексті.
Еммануель Макрон
Уточнюється, що переміщення людей, які перебувають у Франції, із півдня вівторка, 17 березня, буде серйозно обмежене. Ці заходи триватимуть щонайменше два тижні.
"Із завтрашнього полудня і щонайменше на 15 днів наші переміщення будуть найсерйознішим чином скорочені. Збори на вулиці та сімейні зустрічі більше не дозволені", – сказав глава держави.
Макрон додав, що таксі та готелі можуть бути мобілізовані для перевезення і розміщення медиків, які зараз "на передовій". Також в окремих регіонах, наприклад в Ельзасі, будуть розгорнуті польові шпиталі.
"Я закликаю вас залишатися вдома і піклуватися про своїх близьких", – сказав президент.
OBOZREVATEL публікує кадри зі столиці Франції Парижа, де була помічена військова техніка:
Париж
Париж
Париж
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Парижі відбулися зіткнення і затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.
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