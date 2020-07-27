Майже половина британців упевнена у втручанні Кремля в вибори і Brexit

У Великобританії 49% виборців упевнені у втручанні Росії в референдум про Brexit і минулорічні парламентські вибори.

Про це свідчать результати опитування Opinium, повідомляє The Guardian. Водночас 23% британців не згодні з таким твердженням.

Відзначається також, що серед тих, хто голосував проти виходу з ЄС, 63% вважають, що Кремль втручався в референдум, серед прихильників Brexit таких 39%.

Що стосується парламентських виборів 2019 року, 47% британців вважають, що Росія в них втрутилася.

Також, на думку 40% опитаних, не обійшовся без впливу РФ і референдум про незалежність Шотландії в 2014 році.

Результати опитування з'явилися після довгоочікуваної публікації доповіді про втручання Росії парламентським комітетом із розвідки і безпеки. Вона встановила, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в проведення референдуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії заявили, що Росія втручалася в проведення виборів до британського парламенту, які відбулися в 2019 році. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.