Майже 20 загиблих: у Пакистані автобус зірвався в ущелину. Фото і відео

У Пакистані пасажирський автобус зірвався в ущелину, в результаті чого загинули 17 осіб.

За даними Мunsif Daily, автобус перевозив 18 пасажирів до міста Равалпінді. Одна жінка дивом вижила. Стан постраждалої - невідомий.

Смертельна аварія сталася в північному регіоні Хайбер-Пахтунхва з регіону Гільген-Балтистан.

Автобус зірвався в ущелину в Пакистані Twitter / Masala Markay

Новини У Запорізькій області на ходу загорівся автобус з пасажирами

За словами місцевих жителів, водій фургона не впорався з керуванням на різкому повороті на шосе Каракорум. В результаті транспорт зірвався в глибоку ущелину. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб дістати тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в індійському штаті Джамму і Кашмір мікроавтобус впав в ущелину, в результаті чого загинуло 20 осіб.