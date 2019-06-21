"Майдан" у Грузії висунув ультиматум: що буде далі

Один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте будуть проходити мирно. Також він оголосив ультиматум місцевій владі.

"Ми вимагаємо негайної відставки голови парламенту [Іраклія] Кобахідзе, відставки міністра внутрішніх справ [Георгія] Гахарія, а також внесення змін до виборчого кодексу, зокрема, переходу виборчої системи на пропорційні вибори", – цитує його слова "Інтерфакс".

Уточнюється, що частина мітингувальників почала споруджувати барикади недалеко від будівлі тбіліської філармонії. Люди перегородили вулицю автобусом і сміттєвими баками. Лідервв опозиції на місці подій немає.

Протести в Грузії

При цьому у центрі грузинської столиці мобілізовані поліцейські сили, перед будівлею парламенту міські служби приступили до очищення території.

У той же час прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що організатори масових заворушень відповідатимуть за "спробу дестабілізації у країні".

"Міжнародне співтовариство і дипломатичний корпус повністю проінформовані про те, як розвивалися процеси. Ми обіцяємо, що цим людям доведеться відповісти за спробу дестабілізації. Хочемо ще раз закликати суспільство до спокою. Влада захистить безпеку кожного громадянина і забезпечить громадський порядок", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим місцева влада вже проігнорувала вимоги протестуючих, після чого вони штурмом взяли будівлю парламенту.

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