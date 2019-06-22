"Майдан" у Грузії: міжнародник розкрив справжні мотиви конфлікту

Організатори Міжпарламентської асамблеї православ'я, яка призвела до масових протестів у Грузії, не врахували, як прості грузини ставляться до влади Росії.

Експерт з питань міжнародних відносин Антон Кучухідзе в ефірі ObozTV розкрив суть конфлікту.

"Природа подій у Грузії дуже складна, тут є протокольна частина, а є внутрішньополітична, двостороння на рівні Грузія-РФ", – зазначив Кучухідзе.

"З точки зору протоколу, це дійсно було засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, яку очолює депутат Державної Думи РФ. Він опинився в кріслі голови парламенту Грузії. Це був міжнародний форум, протокольна частина, тобто реально грузинська сторона за протоколом йому це запропонувала", – пояснив він.

За словами експерта, організатори цього засідання "не врахували складнощі, які є в міжнародних відносинах і відносно свого населення до влади РФ".

"Треба розуміти, що грузини ставляться негативно до не росіян, а до політики Кремля і РФ як політичної інституції. Відповідно, вони отримали свій резонанс. Я переконаний у тому, що був абсолютно стихійний порив населення, яке висловило своє незадоволення, тому що багатьох грузинів торкнулася і перша, і друга війна з РФ... Це все близько безпосередньо людям", – підкреслив Кучухідзе.

Як зазначив міжнародник, опозиційні грузинські політики "викручують цю тематику на свою користь для того, щоб звинуватити чинну владу Грузії в проросійськості".

Кучухідзе також висловив думку, що відставка спікера грузинського парламенту знизить напругу в суспільстві і стане "жестом вибачення і виправлення ситуації".

"Більше таких помилок грузинська влада не зробить, тому що навіть всередині правлячої партії було дуже багато критики щодо того, що за протоколом не всі продумали до кінця", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал виник через запрошення російської делегації до Грузії на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Член Комуністичної партії РФ Сергій Гаврилов, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту, відкрив сесію асамблеї, що і викликало хвилю протестів.

За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень у Тбілісі постраждали 240 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

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