ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Людей нудить!" Скабєєва видала новий фейк про українську мову

12.7тЧитати матеріал російською

Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала фейк про те, що більшість населення України нібито протестує проти ухваленого закону про українську мову 5670-д.

Крім того, вона озвучила претензії до нового президента України Володимира Зеленського через його бездіяльність у цьому питанні. Нахабні антиукраїнські випади Скабєєва озвучила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – вигукнула неадекватна пропагандистка.

Новини
"Людожерський закон!" Скабєєва влаштувала істерику через українську мову

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаЗакон про мови
Особи
Ольга СкабєєваВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
67
45
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
По мне так тошнит 73% украинцев от этой ибанашки)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
не то что бы тошнит..от того местечкового суржика,сдобреного перекручеными словами английского происхождения и типа приблатненным волокном,то да есть,а вот литературный украинский язык ,дореформенный.вполне номально воспринимается ..конечно інженерка.директорка ..и прочие шедевры канадіянсько-емігріянтської спільноти, это треш жесткий,но увы .измененное сосзнание этого не видит,просто большинство людей не знает как правильно говорить.а им втюхивают пургу..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Дурочка. Я руско язычный украинец и я ЗА этот закон. И таких сотни тысячь!!!! Вы прое...ли Украину, вы прое..ли украинцев!!! Хватит самим себе придумывать этот бред
Показати коментар повністю
Відповісти
5
4
2 з 4 відповідей | показати всі
Кожевников Виктор
Кожевников Виктор
А никто писать за тебя не будет и даже захочешь паспорт для безвиз и бумажки по украинскии заполнить а ошибка испорченный бланк и очереди по новой
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожевников Виктор
Кожевников Виктор
Себостьян Прейро, нет ты просто не сталкивался с писать документы например по собственностью в суде да везде где сталкиваешся с чиновниками и зависаешь из за слабого знания украинского языка вот тогда я посмотрю как ты будешь выкручиваться смотри какой патриот
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки