"Людей нудить!" Скабєєва видала новий фейк про українську мову

Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала фейк про те, що більшість населення України нібито протестує проти ухваленого закону про українську мову 5670-д.

Крім того, вона озвучила претензії до нового президента України Володимира Зеленського через його бездіяльність у цьому питанні. Нахабні антиукраїнські випади Скабєєва озвучила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – вигукнула неадекватна пропагандистка.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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