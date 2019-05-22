"Людей нудить!" Скабєєва видала новий фейк про українську мову

Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва видала фейк про те, що більшість населення України нібито протестує проти ухваленого закону про українську мову 5670-д.
Крім того, вона озвучила претензії до нового президента України Володимира Зеленського через його бездіяльність у цьому питанні. Нахабні антиукраїнські випади Скабєєва озвучила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – вигукнула неадекватна пропагандистка.
Ольга Скабєєва
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
За відповідний документ проголосували 278 народних депутатів, проти – 38. Голосування почалося зі слів спікера парламенту Андрія Парубія "Слава Україні!".
Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей закріпленням української мови як єдиної державної.
У свою чергу топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
Скабєєва раніше заявила, що ухвалення в Україні закону про українську мову ознаменує остаточну втрату нашої країни Росією.
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