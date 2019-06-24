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Людей екстрено вивозять: в Казахстані прогримів потужний вибух на військових складах

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У Арисі (Казахстан) вранці 24 червня на складах боєприпасів військової частини №44856 стався вибух.

Жителів терміново вивозять з міста. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає, передає "Sputnik Казахстан".

На місці вибуху працюють понад 50 рятувальників і 12 одиниць пожежної техніки МНС Туркестанської області (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Вибух в Арисі

Вибух в Арисі

скріншот

"Вибух стався в складському приміщенні з послідуючим горінням на території військової частини міста Арисі Туркестанської області", - повідомили очевидці.

У Шимкенті, за даними прес-служби НС Туркестанської області, відкриті 15 евакуаційних пунктів, куди вже найближчим часом доставлять людей.

40 автобусів вже виїхали за першою партією жителів. Всього в Арисі проживає близько 43 тисяч осіб.

По дорозі в напрямку Шимкента утворилася автомобільна пробка з жителів, що покидають місто. Люди кажуть, що їх попередили про можливу евакуацію і необхідності приготувати документи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Казахстан
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Что то подсказывает, что в Казахстане это будет не последний взрыв.
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