Людей екстрено вивозять: в Казахстані прогримів потужний вибух на військових складах

У Арисі (Казахстан) вранці 24 червня на складах боєприпасів військової частини №44856 стався вибух.

Жителів терміново вивозять з міста. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає, передає "Sputnik Казахстан".

На місці вибуху працюють понад 50 рятувальників і 12 одиниць пожежної техніки МНС Туркестанської області (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Вибух в Арисі скріншот

"Вибух стався в складському приміщенні з послідуючим горінням на території військової частини міста Арисі Туркестанської області", - повідомили очевидці.

У Шимкенті, за даними прес-служби НС Туркестанської області, відкриті 15 евакуаційних пунктів, куди вже найближчим часом доставлять людей.

40 автобусів вже виїхали за першою партією жителів. Всього в Арисі проживає близько 43 тисяч осіб.

По дорозі в напрямку Шимкента утворилася автомобільна пробка з жителів, що покидають місто. Люди кажуть, що їх попередили про можливу евакуацію і необхідності приготувати документи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Чернігівській області на території арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ в ніч на 9 жовтня 2018 року сталися вибухи.

Жителі Ічні розповіли про жахи НП на складах ЗСУ. Також городяни розповіли про втечу з ''палаючого'' міста.

Основна версія причини вибухів на складах боєприпасів ЗСУ в Ічні, яку висували і в СБУ, і в Генштабі - диверсія.

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