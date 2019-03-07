"Лукашенко знає": Білорусь попередили про швидку окупацію Росією

Російська Федерація почала поступову окупацію Білорусії, і президенту Олександру Лукашенку про це відомо.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив міжнародник Андрій Каракуц, який зауважив, що білоруський президент все більше говорить про інтеграцію з РФ.

"На що він звертає увагу? На те, що РФ почала знову говорити про Союзну державу, запитує, чому це не згадувалося раніше, але при цьому каже, давайте щось робити з цього приводу. Але робити не на таких умовах, як хоче Росія, а так, щоб це не було ударом саме по незалежності Білорусі", – відзначає міжнародник.

Однак, на думку Каракуца, інтеграція на умовах Білорусі не відбудеться.

"РФ заламує руки Лукашенку, вона створює усередині самої Білорусі певні структури, які будуть впливати, зокрема, на майбутні президентські і парламентські вибори. І в Росії залишається дуже важливий важіль – це борги Білорусі перед РФ. І хоча періодично проводиться реструктуризація цього боргу, але в той же час, без нього Білорусь поки не може закривати дефіцит бюджету", – пояснює він.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Міжнародник вважає, що Росія буде тиснути на Мінськ в питаннях енергозалежності, потім натиснуть і в питанні введення однієї валюти – російського рубля, а під кінець здійснять легку військову окупацію.

"РФ поступово буде поглинати Білорусь, це не буде виглядати, наприклад, як анексія Криму, це буде більш розтягнутий процес, десь на три-чотири роки. Можливо, влаштують це до наступних виборів президента РФ в 2024 році, і в цьому контексті так , це можна зробити, щоб показати росіянам такий зовнішньополітичний успіх, це по-перше, а по-друге, створити якісь передумови для того, щоб Путіна залишити на царстві", – каже він.

Каракуц також зазначає, що Лукашенку відомо про плани Росії, і він намагається виторгувати для себе певні дивіденди, але навряд чи він отримає те, що бажає.

"Лукашенко може торгуватися, але він сам по собі не є проблемою. Він дуже довго співпрацює з росіянами, він сам створив таку систему, яка максимально залежна від Росії, і говорити про те, що завтра Білорусь захоче і почне співпрацювати з ЄС, або США, так легко це не відбудеться. Це навіть можна показати на прикладі України. Швидше за все, він буде вимагати, щоб не було прямого вторгнення, щоб всі ці процеси відбувалися поступово, а по-друге – не загрожували його владі", – сказав міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до перегляду підходів до інтеграції з Росією, а також зберігає прихильність ідеї союзного проекту. Про те зазначив, що основний принцип відповідного проекту є створення рівних умов.

Раніше ж Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не повинно бути ні російський, ні білоруський рубль, і навіть пропонував це Кремлю, але в Росії відкинули цю пропозицію.

На що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що вперше чує про таку пропозицію, проте Росія зацікавлена в переході на розрахунки на основі національних валют, в першу чергу на основі російського рубля.

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