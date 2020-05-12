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13 травня • оновлено в 16:34
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Лукашенко заявив, що після параду в Мінську вдвічі знизилося захворювання на пневмонію

12.4т
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Після проведення військового параду до Дня перемоги 9 травня в Мінську удвічі впала захворюваність на пневмонію.

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З такою заявою на нараді 12 травня виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "Інтерфакс-Україна". Він переконаний, що людям пішло на користь перебування на повітрі.

"Я вчора перехрестився": Лукашенко заявив, що після параду в Мінську вдвічі знизилося захворювання на пневмонію

"Абсолютно був переконаний, що люди, які перебувають на повітрі, це не гірше, ніж вони там десь будуть замкненими. У серці якось настороженість була. Ну і що ми отримали? У Мінську значне – вчора удвічі – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так щодо пневмоній пройшлися", – зазначив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську 9 травня в розпал пандемії коронавірусу COVID-19 подивитися військовий парад зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту та дотримання безпечної дистанції.

Також у параді взяли участь три тисячі військовослужбовців і 150 одиниць військової техніки. Святкування продовжилося вечірнім концертом і салютом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В общем, белорусы затоптали коронавирус строевым шагом.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ага как прикажут так и снизят бумага все стерпит
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
А "хомячки"и дальше будут упёрто сидеть по "клеткам" иногда спросив разрешения сбегать в магазин за кормом.
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