Лукашенко заявив про збереження з Путіним "загальної вітчизни"

"Ми з Путіним збережемо "загальну вітчизну від Бреста до Владивостока", – Лукашенко.

Олександр Лукашенко, який обіймав посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що в білорусів і росіян одна загальна вітчизна – від Бреста до Владивостока.

Тому він висловився за продовження тісної співпраці з Росією, зокрема її главою Володимиром Путіним. Такими планами білоруський лідер поділився під час відвідування 1 вересня Барановичського державного професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, нібито незважаючи на думку про те, що відносини між Білоруссю і РФ стали прохолоднішими, вони продовжують бути "братами".

"У Посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали, а партнерами. А дарма! Це почули і в Кремлі, і всюди. Ми сьогодні брати. Але навіщо чекати, щоб нас хтось жиманув на Заході, щоб ми знову стали братами?" – сказав політик.

Поки Лукашенко ділився планами про збереження "однієї вітчизни" з Путіним, білоруські студенти провели акцію проти нього

Він підкреслив, що це стало уроком не лише для нього, але й для його російського колеги Володимира Путіна. Вони, запевнив Лукашенко, вже зробили з цього відповідні висновки й висловили рішучість зберегти їхню "загальну вітчизну".

"Щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу загальну вітчизну, де живуть два народи від одного кореня. Це вітчизна від Бреста до Владивостока", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до двох сотень студентів у столиці Білорусі Мінську 1 вересня вийшли на мітинг проти Олександра Лукашенка. Активісти колоною пройшли від входу в Білоруський національний технічний університет до центру міста, висловивши незгоду з результатами проведених виборів.

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