Лукашенко заявив про 'непорушну дружбу' з Росією та обійняв Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "непорушну дружбу" з Росією.

Про це глава сусідньої держави розповів на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові, повідомляє БЕЛТА.

Також на заході був присутній глава РФ Володимир Путін. При зустрічі президенти привіталися і навіть обнялися. Також в про час церемонії лідери країн поклали квіти до підніжжя меморіалу і вшанували загиблих солдат хвилиною мовчання.

"Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник воїнам, серед яких були представники всіх народів Радянського Союзу. Ми віддаємо їм свій синівський обов'язок, борг святої пам'яті. Поки ми створюємо пам'ятники, поки ми приходимо до пам'ятників, ми воювати не будемо, ми уникнемо цієї страшної трагедії. Як тільки ми забудемо дорогу до цих святих місць – ми обов'язково будемо воювати. в цьому сенс наших діянь в ці світлі свята", – сказав Лукашенко.

Путін і Лукашенко БЕЛТА

Путін на церемонії сказав, що Ржевський меморіал стане символом спільної пам'яті і схиляння перед "великим і самовідданим подвигом солдата-героя".

"Час не владний над цим подвигом, і він ніколи не повинен, не може бути забутий, і вже тим більше, затертий, замазаний брехнею і фальсифікаціями. Ми такого не допустимо", – зазначив лідер росіян.

Путін і Лукашенко на відкритті Ржевського меморіалу Радянському солдату pic.twitter.com/ABeqQq0Lj9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 30, 2020

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