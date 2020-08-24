Лукашенко з автоматом: вказано на важливий переломний момент в протестах

В день появи Лукашенка з автоматом не було жодного затримання.

Головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов звернув увагу на те, що 23 серпня в Білорусі не було жодного затримання.

У своєму Telegram-каналі він також відзначив появу Лукашенко у цей день в президентському палаці з автоматом в руках.

"Все звернули увагу на Лукашенка з автоматом, а я звернув увагу, що у вчора в Білорусі під час гігантських демонстрацій жодного затримання", – написав головний редактор.

Telegram Олексія Венедиктова

У мережі також оприлюднили старе фото, на якому ще молодий Лукашенко стоїть у військовій формі з автоматом. Швидше за все, знімок був зроблений під час його служби в армії.

"Лукашенко з автоматом, коли це не було мейнстрімом", – свідчить підпис під фото в Telegram-каналі "Дев'яності".

Лукашенко в молодості з автоматом. Telegram "Дев'яності"

Зі свого боку міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив застосувати армію проти протестувальників, якщо будуть випадки порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни.

"Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей – сьогодні організовуються акції в цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо! Тому з сьогоднішнього дня ми беремо їх під нашу охорону і захист", – цитує його слова "Українська правда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусії Олександр Лукашенко 23 серпня прилетів на вертольоті в свою резиденцію – Палац незалежності. З нього він вийшов з автоматом, схожим на АК, але без ріжка. Одягнений Лукашенко був у бронежилет.

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