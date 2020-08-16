Сегодня

Беларусы выдали Лукашенко чёрную метку.

Его выбор сузился до одного.

Мирно сложить полномочия и объявить досрочные выборы президента.

Но как и любой ох*евший от власти диктатор, он делает вид, что все прекрасно.

Поэтому.

В лучшем варианте, его ждёт судьба Януковича.

Диктатора точно будут судить, если не расстреляют до того.

Сыновья однозначно сбегут, но не факт что успеют.

Свита вся пойдёт под суд, если не сбежит.

Одно ясно.

Рано или поздно будут новые выборы и новый президент.

Искренне.

Желаю Лукашенко сесть на долго в тюрьму, а всем измывающимися над людьми силовикам и тем кто давал им приказы - приговор и смертную казнь.

Беларусы

Не повторите наших ошибок.

Не выпустите ни одного урода.

Арест-суд-приговор-исполнение.

Коленьку и братьев - не жалко.

Были бы умными - отговорили бы Батю от виселицы.

А так.

Обыкновенные активные соучастники тирании...

Беларусы.

Вы восстали против тирана и лжи - вы уже победили!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.