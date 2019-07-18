"Лукашенко вперся рогом, але боїться": в Білорусі висловилися про союз із Росією

Олександр Лукашенко виступає проти союзу з Росією, проте вона здійснює колосальний тиск на президента Білорусі.

Про це розповів білоруський аналітик Ігар Тишкевич у Facebook за підсумками зустрічі лідера держави з главою РФ Володимиром Путіним.

"Лукашенко "вперся рогом". Лукашенко молодець? Ні, така позиція обумовлена, природно, його страхом за себе, за своїх близьких. Але така позиція стала можлива завдяки змінам у білоруському суспільстві – йде зміщення цінностей – процес, якому на певному етапі акуратно почала підігравати і влада", – написав він.

При цьому, за його словами, "білорусько-російська інтеграція триває".

"Про неї, її перспективи і те, що ось-ось почнеться етап практичної реалізації домовленостей, будемо міркувати ще довгі роки", – додав Тишкевич.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко запропонував зняти всі спірні питання і підготувати стратегію дій з інтеграції до 8 грудня 2019 року.

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