''Лукашенко – віце-президент Росії'': Риклін заявив про торги за Білорусь

Об'єднання Білорусі та Росії можливо тільки в тому випадку, якщо Кремль знайде чим підкупити Олександра Лукашенка.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський журналіст, один із співзасновників Об'єднаного громадянського фронту, один з лідерів руху "Солідарність" Олександр Риклін, зазначивши, що білоруський президент виявився не таким простим.

"Сподіватися на те, що в Кремлі зараз трохи дотиснуть і він тут же підіжме лапки, ляже на спину і на все погодиться, було дуже наївно, і цього не сталося. Лукашенко – ключова фігура у всій цій історії, без нього ніяк не обійдеться. Це раніше можна було впливати на ситуацію в Білорусі, підтримуючи якісь демократичні рухи, тобто, вставши в конфронтацію до Лукашенка, але на сьогодні це абсолютно неможливо", – вважає росіянин.

Олександр Лукашенко

Зараз же, на думку Рикліна, вплив на внутрішню політику Білорусі не принесе таких швидких результатів, яких очікує російський президент Володимир Путін, тому йтимуть торги, в яких Лукашенко виторгує собі "щось велике і гарне".

"Не знаю, йшлося про посаду віце-президента (посада існувала в РФ 1991-1993 роках - Ред.), але, можливо, Кремлю це не потрібно, тому що там бояться Лукашенко. Тому що несподівано він може стати в Росії досить популярною фігурою, і він людина не цілком керована, і в Москві це розуміють", – каже російський журналіст.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

"Об'єднання може відбутися, якщо вдасться домовиться з Лукашенком, ніякого іншого варіанту для Кремля я не бачу. І поки це у нього не дуже виходить", – додав він.

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