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3 червня • оновлено в 20:35
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Лукашенко відправив у відставку уряд Білорусі

  • Президент Білорусі підписав указ про відставку уряду

  • Раніше він провів нараду, на якій обговорював це питання

  • Олександр Лукашенко тоді запевнив, що не має наміру кардинально змінювати склад кабміну

11.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив відправити у відставку діючий склад уряду.

Як повідомляє "Белта", глава держави підписав відповідний указ.

Олександр Лукашенко відправив уряд у відставку

Олександр Лукашенко відправив уряд у відставку

У першій половині дня білоруський лідер провів нараду, на якій обговорювався новий склад уряду.

У засіданні взяли участь голова Ради Республіки Наталя Кочанова, голова Палати представників Володимир Андрейченко, глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко і держсекретар Ради безпеки Андрій Равка.

Лукашенко заявив, що не збирається радикально міняти склад кабміну. За його словами, з уряду мають бути спрямовані на іншу роботу тільки ті, хто не справляється з обсягом роботи в період економічної кризи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь змогла "викрутитися" і понести меншу шкоду від світової кризи, тому що не зупиняла виробництво через пандемію COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
Тег
уряд
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