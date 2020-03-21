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21 березня • оновлено в 20:21
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Лукашенко відмовився евакуювати білорусів, які "забили" на карантин

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу.

Про це він заявив під час наради з представниками нафтопереробних підприємств. Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цей кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, – ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", – сказав Лукашенко.

"Нехай там і сидять!" Лукашенко відмовився евакуювати білорусів, які "забили" на карантин

Також, за інформацією Лукашенка, є громадяни, які, користуючись картою поляка, регулярно відвідують Польщу.

"Бродять-ходять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу – пішов туди і сиди там", – заявив президент Білорусі.

Він підкреслив, що людей потрібно "по-людськи попередити" – поїхав – будеш там сидіти, поки не закінчиться пандемія.

Нагадаємо, коронавірус в Білорусі діагностовано вже у 69 осіб. Разом з тим, за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я країни, за станом на 9 ранку 20 березня з лікарень було виписано 15 пацієнтів, що видужали від інфекції. Зараз продовжують лікування 54 людини. Про смертельні випадки від COVID-19 в Білорусі не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії коронавірусу "наддержава" не може прогодувати своє населення.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
дурак, але смішний, зєля не смішний ідіот
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Все правильно сказал Лукашенко.
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