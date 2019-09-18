Лукашенко віддасть Путіну Білорусь: озвучена дата договору

Вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.

Про це заявив білоруський посол, спецпредставник з питань інтеграційної співпраці в рамках Союзної держави Володимир Семашко, передає РИА Новости.

"До першого листопада цього року повинні бути розроблені "дорожні карти", їх 31 за різними напрямками", – розповів він.

Також дипломат підтвердив, що на початку вересня прем'єри двох країн парафували нову програму реалізації союзного договору.

"Наші зв'язки ще будуть ущільнюватися... ми будемо проводити єдину промислову і наукову політику. Зараз працюємо над цими "дорожніми картами". Наші зв'язки будуть ще тіснішими, щоб бути сильнішими і жити в кращих умовах", – додав Семашко.

Путін і Лукашенко DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Росія і Білорусь створять нову державу до 2022 року.

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