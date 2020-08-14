Лукашенко про чутки щодо втечі з Білорусі: я поки живий і не за кордоном

У п'ятницю, 14 серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він перебуває в країні і "поки живий".

Про це глава держави повідомив перед початком робочої наради, передає Белта. Зазначимо, що на тлі масових протестів у Білорусі Лукашенко зібрав нараду, щоб "обговорити роботу будівельної галузі".

"Для початку я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомия" розкручують: президент покинув країну і перебуває за кордоном", – сказав він.

За словами Лукашенка, у Білорусі намагаються розгойдати трудові колективи.

"Ви це добре знаєте, відчуваєте. Звичайно, трудові колективи – це основа нашої країни. Ви мою позицію знали і знаєте... Якщо люди хочуть працювати – будь ласка. Ось робота, приходьте, працюйте. Якщо людина не хоче працювати, ми ж її на аркані не потягнемо", – сказав президент сусідньої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей розповів, що в Олександра Лукашенка трапився інсульт.