Лукашенко пригрозив вислати з Білорусі журналістів, які "кличуть на майдани"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив видворенням з країни іноземним ЗМІ, які критикують хід президентської виборчої кампанії.

Як повідомляє "Белта", про це він заявив на нараді з урядом.

"В уряді у нас, Міністерстві закордонних справ усі сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стрім ці... Я вже не кажу про тенденціоз, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут", – обурився Лукашенко.

Він підкреслив, що потрібно вживати заходів, незважаючи на передвиборний період.

"Не треба чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Видворяти звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і звуть людей на майдани", – сказав президент.

"Повторювати більше не буду, не дивлячись на те, що ми увійшли в цей складний електоральний період. Це ж не діло – образа за образою. Гаразд мене там вимазали уздовж і поперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничних комісій. А у них же сім'ї, діти", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що нібито у Лукашенка стався гіпертонічний криз і його госпіталізували.