Лукашенко назвав вибори святом і обізвав учасників протесту "вівцями"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вибори в його країні відбулися як загальнонаціональне свято. Що стосується протестувальників, то їх він назвав керованими Заходом "вівцями".

Як передає БЕЛТА, жорстку оцінку того, що відбувається, білоруський лідер дав на зустрічі з головою виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, головою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.

"Я знаю оцінки вашої місії та буду дуже радий почути з ваших вуст зауваження, пропозиції, якщо якісь були під час виборчої кампанії. Але ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", – сказав Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що вибори відбулися за рекордної за всю історію явки. За його словами, на дільниці голосування люди йшли цілими сім'ями, разом із дітьми.

"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленькими діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили – вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, керували нашими, вибачте мені, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають уже керувати", – образливо висловився Лукашенко.

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