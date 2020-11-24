Лукашенко підказав "єдиний шлях" відсторонення його від влади

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його може усунути від влади "тільки білоруський народ".

Про це політик сказав 24 листопада під час церемонії вручення йому вірчих грамот, передає його сайт. Пресслужба Лукашенка похвалилася грамотами від послів Бангладешу, Ізраїлю, Камбоджі, Китаю, Намібії, Пакистану і Мальтійського ордену.

Самопроголошений президент, який ігнорує масові протести в країні, де громадян розганяють силою, стверджує, що "тільки народ має право вирішувати, як розвиватиметься в майбутньому білоруська держава".

"Важливо, щоб було почуто думку кожного", – також заявив він.

Лукашенко вважає, що останнім часом західні країни "дуже хвилюються щодо подальшого розвитку Білорусі, дуже переживають і будують різні схеми впливу на білоруську владу та президента з метою повалення наявного ладу".

"Дійшли до того, що готові залучити до цього процесу Росію, але не знають як (я роблю цю заяву на підставі залізних, як кажуть у Китаї, фактів).

З огляду на це хочу сказати, що президента Білорусі можна усунути від влади. Це реально. Підказую шлях, він один, інших немає: тільки білоруський народ це зможе зробити на підставі тих законів, які сьогодні існують, і білоруської Конституції", – заявив політик.

Він назвав це простою відповіддю "на всі питання, які хвилюють голови західних дипломатів, а також наших утікачів".

Крім того, політик висловився про санкції, введені після фальсифікації результатів виборів президента Білорусі. Він пригрозив західним країнам жорсткою відповіддю.

"Будь-який тиск на нас, а тим паче введення якихось санкцій... Я чесно й відкрито заявляю: підуть аналогічні відповіді, і вони будуть більш болючими для європейської спільноти насамперед. Тому нам не варто йти цією дорогою", – сказав державний діяч.

Нагадаємо, що більшість країн світу не визнала легітимність Олександра Лукашенка як президента.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що не допустить транзиту влади.