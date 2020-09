У Литві впевнені, що Лукашенко готовий "віддати" Білорусь Путіну заради влади

Олександр Лукашенко – колишній президент Білорусі і його рішення в ролі глави держави не повинні визнаватися законними.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час дискусії в центрі Atlantic Council у США. Вона транслювалася на сторінці пресслужби центру в Twitter.

Як вважає Лінкявічюс, Лукашенко на тлі протестів буде намагатися зблизитися з Росією, проте будь-які його рішення не є правомірними.

"Угоду про Союзну державу між Білоруссю і Росією було укладено на 20 років. Хтось скаже, що це занадто довго – але там все було не так гладко. А тепер, мабуть, немає жодних перешкод. Лукашенко вкрай слабкий, і я скажу більше: він – колишній президент. Це політична заява.

Морально і політично він вичерпав свій мандат уже давно. Він не може говорити від імені свого народу, він не може нічого вирішувати", – сказав дипломат.

Він додав, що в останні роки Лукашенко зруйнував "залишки незалежності і суверенітету" Білорусі, хоча й називав себе їх "сторожем".

"Але з часом ми зрозуміли, що його єдиним завданням є залишитися при владі будь-якою ціною, навіть ціною суверенітету й незалежності своєї країни", – сказав Лінкявічюс.

