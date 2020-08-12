Литва заявила про погрози Тихановській і зажадала перевиборів в Білорусі

Литва зажадала від влади Білорусі провести нові вибори президента, оскільки ті, що пройшли, не були демократичними.

З такою заявою в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" 12 серпня виступив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс.

Також він розповів про те, що головна конкурентка Олександра Лукашенко Світлана Тихановська відновлюється після стресу, після чого вона визначиться зі своїми подальшими планами.

Лінкявічюс зазначив, що вона отримувала погрози на Білорусі. "Я так розумію, їй запропонували, як ми вже говорили, не дуже великий вибір: або покинути країну, або інші, не дуже зручні варіанти", – сказав він.

Також глава МЗС закликав Мінськ припинити насильство щодо демонстрантів, відпустити затриманих, в тому числі Бабарика та Тихановського, а також почати діалог з людьми.

Зі свого боку президент Литви Гітанас Науседа на прес-конференції заявив, що його країна, а також Латвія і Польща підготували план вирішення кризи в Білорусі і готові виступити посередниками з врегулювання конфлікту.

"Президентами наших трьох країн вироблений план деескалації ситуації в Білорусії. Він містить три пункти щодо врегулювання ситуації", – цитує ТАСС главу держави.

Інакше він пригрозив введенням європейських і національних санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 12 серпня, в Білорусі продовжилися протести проти результатів виборів президента, в яких переміг Олександр Лукашенко.

В Євросоюзі відмовилися визнавати результати виборів, назвавши їх невільними і несправедливими.