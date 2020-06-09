Літо довше, а зима коротша: учений попередив про глобальну зміну клімату

Аналіз тенденцій змін клімату показав, що глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою.

Про це повідомив дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер у матеріалі для Washington Post. Проаналізувавши дані тридцятирічних циклів 1960-1989 та 1990-2019 років, дослідник дійшов до висновку, що кількість днів із високою температурою протягом останніх 30 років збільшилася, а з низькою – навпаки.

Так, у США та Канаді літо тепер триває в середньому на тиждень довше.

Учений попередив про глобальну зміну клімату

Дослідник зазначив, що, чим ближче до океану, тим довше тримаються високі температури. Це цілком логічно, з огляду на те, що океани стали суттєво теплішими за останній час і мають значний вплив на клімат, наголосив дослідник.

Спостерігається і так званий "острівний ефект міської спеки" – температура повітря у містах та передмістях вища, ніж у міжміському просторі. Це пов'язано з дорожним покриттям.

За словами Бреттшнайдера, взимку ці зміни більш помітні. Холодні дні у США та Канаді, наприклад, в останні 30 років тривають у середньому на 15 днів менше, ніж у попередній тридцятирічний період.

Новий клімат може спричиняти засуху у певних регіонах та тягнути за собою збільшення видатків на систему охолодження у містах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат. Через це багато видів живих організмів, особливо морських тварин, мігрують ближче до полюсів і вгору гірськими схилами.

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