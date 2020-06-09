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9 червня • оновлено в 21:14
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Літо довше, а зима коротша: учений попередив про глобальну зміну клімату

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Аналіз тенденцій змін клімату показав, що глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою.

Про це повідомив дослідник Університету Аляски, кліматолог Браян Бреттшнайдер у матеріалі для Washington Post. Проаналізувавши дані тридцятирічних циклів 1960-1989 та 1990-2019 років, дослідник дійшов до висновку, що кількість днів із високою температурою протягом останніх 30 років збільшилася, а з низькою – навпаки.

Так, у США та Канаді літо тепер триває в середньому на тиждень довше.

Учений попередив про глобальну зміну клімату

Учений попередив про глобальну зміну клімату

Дослідник зазначив, що, чим ближче до океану, тим довше тримаються високі температури. Це цілком логічно, з огляду на те, що океани стали суттєво теплішими за останній час і мають значний вплив на клімат, наголосив дослідник.

Спостерігається і так званий "острівний ефект міської спеки" – температура повітря у містах та передмістях вища, ніж у міжміському просторі. Це пов'язано з дорожним покриттям.

За словами Бреттшнайдера, взимку ці зміни більш помітні. Холодні дні у США та Канаді, наприклад, в останні 30 років тривають у середньому на 15 днів менше, ніж у попередній тридцятирічний період.

Новий клімат може спричиняти засуху у певних регіонах та тягнути за собою збільшення видатків на систему охолодження у містах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат. Через це багато видів живих організмів, особливо морських тварин, мігрують ближче до полюсів і вгору гірськими схилами.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Тег
клімат
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