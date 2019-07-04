Літали цеглини і машини: у Китаї пекельний торнадо убив 6 людей, 190 — поранив. Фото і відео гігантського смерчу

У китайському місті Кайюань гігантський смерч забрав життя шести осіб, ще близько 190 жителів отримали різні травми.

Як повідомляє агентство Сіньхуа, діаметр воронки смерчу становив кілька сотень метрів.

Зазначається, що у будинках кількох кварталів не залишилося жодного цілого вікна. Смерч зривав дахи і перевертав автомобілі, викорчовував дерева і валив стовпи електропередач, по небу літали цеглини і велике сміття.

Швидкість вітру досягала 23 м/с, багато будинків, зокрема лікарні, знеструмлені, людей евакуйовують.

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

hk01.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня по США пройшлися смертоносні торнадо. Тоді загинули 7 осіб, понад 130 постраждало.

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