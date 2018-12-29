Літаки США і Росії "зчепилися" над Чорним морем: що сталося

Американський літак-розвідник RC-135V/W Rivet Joint був перехоплений російським винищувачем над Чорним морем біля берегів Криму.

Про це повідомив офіційний представник командування ВПС США в Європі і Африці, капітан Крістофер Бойєр-Мідер, повідомляє ТАСС. При цьому, який саме винищувач РФ був задіяний, не відомо.

"27 грудня сталося безпечне перехоплення, і ніяких подальших дій не послідувало", –– сказав Бойєр-Мідер.

Ресурс PlaneRadar інформує, що літак США вилетів з Греції і близько двох годин перебував в небі над Чорним морем.

RC-135V/W Rivet Joint Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді американський літак EP-3 Aries, що летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським Су-27.