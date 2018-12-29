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Літаки США і Росії "зчепилися" над Чорним морем: що сталося

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Американський літак-розвідник RC-135V/W Rivet Joint був перехоплений російським винищувачем над Чорним морем біля берегів Криму.

Про це повідомив офіційний представник командування ВПС США в Європі і Африці, капітан Крістофер Бойєр-Мідер, повідомляє ТАСС. При цьому, який саме винищувач РФ був задіяний, не відомо.

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"27 грудня сталося безпечне перехоплення, і ніяких подальших дій не послідувало", –– сказав Бойєр-Мідер.

Ресурс PlaneRadar інформує, що літак США вилетів з Греції і близько двох годин перебував в небі над Чорним морем.

RC-135V/W Rivet Joint

RC-135V/W Rivet Joint

Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді американський літак EP-3 Aries, що летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, був перехоплений російським Су-27.

Місце
Україна
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапен люфтваффе, хочет получить пиздюлей! Кацапчик хочет в табло, чики, чики, чикита! 💣💥😁💩💩🇷🇺🖕😆
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Надеюсь они не просто так сцепились а из-за Украины?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
"27 декабря произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало", –– сказал Бойер-Мидер. \ Странно .., это значит что С.Ш.А. признают границу Крыма как территорию Р.Ф., да это зрада зрадная, этого, как его там - Бойер-Мидере на сайт Миротворец и возбудить уголовное дело, по которому уже несколько тысяч украинцев сидят за решетками СБУ.
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Semenov Igor
Semenov Igor
минин евген, "...это значит что С.Ш.А. признают границу Крыма как территорию Р.Ф..." Есть некое международное Право и США его признает! Это главное! А гавное и не замеченное с этой стороны украинцами - это разрыв большого Договора о дружбе между Украиной и Россией. Пикантность положения в том, что его нельзя приостановить или временно разорвать. Есть два положения - или продлить еще на 10 лет или не продлевать и тогда он автоматически заканчивает свое существование. И Верховная Рада и Президент Украины утвердили и подписали непродолжение данного Договора ( и это сделала Украина, а не РФ) и он через три месяца прекратить свое физическое и юридическое существование как будто его и не было. А пикантность ситуации в том, что только (ТОЛЬКО) в этом договоре есть, а вернее было, размежевание границ между Россией и Украиной и это размежевание или демаркация гранмиц не оформлено больше ни в каких международных документах. А это значит, что уже после 1 Апреля 2019 года - НЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ между Украиной и Россией. А территория, которую охраняет то или иное государство временно или постоянно уже принадледит той стране, которая эту территорию охраняет, увы, но это так! Япония так же считает 4 острова как бы своими, но они охраняются Россией и Япония не заходит в территориальные воды этих островов (и ни какая другая страна в мире). И фактически уже сейчас на вопрос: Чей Крым? - можно смело отвечать - Крым российский и вокруг него российские территориальные воды! И если в далеком будущем будет между Украиной и Россией заключаться новый Мирный договор - где будет граница? Правильно, Крым будет в составе России и Украина сама подпишет этот договор, а нет - и не надо! И Мирный Договор юридически прекращает существовать 1 апреля 2019 года, а что во всем мире празднуется 1 Апреля? Правильно, день дураков! Поздравляю украинцев с этим международным праздником!
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минин евген
минин евген
Воронов Евгений, выводы достойны кацапского дауна: ни ума ни фантазии, ни логики ни знаний. вспомни, животное, как турки перехввтили кацапский самолет, когда кацапский пилот подох, вот это перехват! а кацапьё ссыкуны, ни перехватить, ни вывод сделать не в состоянии. тупое и нищее быдло с комплексом наполеона.
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