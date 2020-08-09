Літак, який пов'язують із сім'єю Лукашенка, полетів до Туреччини – ЗМІ

Один із літаків, який пов'язують із сім'єю чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в день виборів 9 серпня нібито відправився в Туреччину.

Йдеться про лайнер Bombardier Challenger 850 із бортовим номером EW-301PJ. Про це свідчать дані сайту PlaneFinder.

Літак, попередньо, приземлився в місто Бодрум. Раніше Bombardier Challenger 850 належав держкомпанії і довгий час простоював в ангарі для бортів №1, пишуть ЗМІ.

Маршрут літака. Скриншот

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