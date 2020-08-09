Літак, який пов'язують із сім'єю Лукашенка, полетів до Туреччини – ЗМІ

Олександр Лукашенко.
Один із літаків, який пов'язують із сім'єю чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в день виборів 9 серпня нібито відправився в Туреччину.
Йдеться про лайнер Bombardier Challenger 850 із бортовим номером EW-301PJ. Про це свідчать дані сайту PlaneFinder.
Літак, попередньо, приземлився в місто Бодрум. Раніше Bombardier Challenger 850 належав держкомпанії і довгий час простоював в ангарі для бортів №1, пишуть ЗМІ.
Маршрут літака. Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЦВК Білорусі заявили, що чинний глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента за результатами голосування в п'яти регіонах, у нього нібито 82%. Заявляється, що опозиційна до Лукашенка Світлана Тіхановська за даними з п'яти білоруських регіонів набирає близько 5%.
За результатами державних екзит-полів, у Лукашенка 79,7%, у Тіхановської 6,8% голосів.
Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.