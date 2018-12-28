Лікарі в шоці: в Індії жінка стала найстаршою матір'ю у світі

В Індії жінка народила самостійно у 65 років і стала найстаршою матір'ю у світі. До цього всі рекордсменки народжували за допомогою штучного запліднення.

За словами лікарів, породілля і її донька відчувають себе добре, вони здорові, і їх скоро випишуть із лікарні. Про це інформувало Daily Mail.

Найстарша матір у світі зі своїм чоловіком SWNS.com

Батькові дитини 80 років. За його словами, пологи стали для жінки другими, вісім років тому вона вже народила хлопчика. Він також додав, що парі знадобиться фінансова допомога, щоб виховати дівчинку.

Як зазначив фахівець за родами з Кашміру Шабір Сідіки, цей випадок є дуже рідкісним.

Найстарша матір у світі зі своїм чоловіком SWNS.com

"Зазвичай в Індії менопауза у жінок настає у середньому у віці 47 років. Як тільки це відбувається, немає можливості народити. Але це дуже рідкісний випадок", — сказав він.

Зазначимо, що нині найстарішою породіллею вважається громадянка Індії, яка у 2016 році народила сина у віці 72 років, але за допомогою штучного запліднення.

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