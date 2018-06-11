Лідер КНДР зробив таємну пропозицію Трампу

Лідер Північній Кореї Кім Чен Ин запропонував президенту США Дональду Трампу провести другий раунд саміту в столиці КНДР - Пхеньяні.

Джерело корейського видання "Чунан ільбо" повідомило, що Кім Чен Ин написав Трампу листа із запрошенням продовжити перемовини вже в липні, передає "РБК".

Повідомляється, що заступник голови ЦК "Трудової партії" КНДР Кім Ен Чхоль передав це запрошення Трампу ще 1 червня. Також, за інформацією джерела, крім запланованої зустрічі на саміті 12 червня, представники КНДР і США зустрінуться в Нью-Йорку і Пханмунджомі (селі на лінії розмежування в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. - Ред.).

"Ми знаємо, що Північна Корея і США вже погодилися з проведенням таких самітів", - додало джерело видання.

Як писав OBOZREVATEL, перший раунд переговорів Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 12 червня в Сінгапурі. Обидва лідери країн вже прибули туди для підготовки до переговорів.