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Лавров висунув Зеленському цинічні вимоги щодо Донбасу

16.7т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль очікує від Києва, що "нещодавні запевнення про готовність повністю виконувати Мінські домовленості оформляться у практичну політику після позачергових виборів до Верховної Ради 2019".

Таке цинічне висловлювання пролунало в інтерв'ю "АиФ". "Сигнали, які посилалися президентом В. Зеленським у період виборчої кампанії і відразу після його обрання, були досить суперечливими. Головне – покінчити з війною, почути громадян з південного сходу України..." – стверджує міністр країни-агресора.

При цьому Лавров висунув нинішньому керівництву України вельми обурливі вимоги, звинувачуючи його у загостренні ситуації.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

ТАСС

"Українське керівництво має "повернутися обличчям" до власних громадян: відмовитися від політики економічного удушення Донбасу, визнати право донеччан і луганчан говорити рідною мовою, відзначати свої святі дати і свята, вшановувати своїх національних героїв. Без цього говорити про можливість відновлення довіри жителів "ДНР" і "ЛНР" до офіційного Києва щонайменше несерйозно", – сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ просочилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін незабаром може змінити главу міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і міністра оборони – Сергія Шойгу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Мир Миру
Мир Миру
Може, все це українці мають ще профінансувати?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Циничность Лаврова в требовании выполнять Минские соглашения? А когда полицейский требует соблюдать правила уличного движения - это тоже циничные требования?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ященко Олег, дорогой Олежек! Америку (а точнее США, но никак не "америку") никто не уполномочивал быть "мировым полицейским". Ни ЕС, ни РФ, ни КНР с этим не соглашались. Равно как и единственная организация, которой можно с натяжкой дать такое название - ООН. Нельзя же быть таким холуём и так откровенно лизать зад своим хозяевам! Это раз. Что касается Сирии, то гражданскую войну спровоцировали там как раз США, равно как спровоцировали появление ИГИЛ и других террористов. В результате погибли или стали беженцами миллионы сирийцев и иракцев. После вмешательства России площадь, оккупированная террористами, сократилась в десятки раз, ведутся остаточные бои. Миллионы сирийцев просто молятся на Россию, а Путин стал их кумиром и спасителем. Это два. Если вы про то, что делали США в Ираке и Сирии якобы для защиты от террористов, то узнайте, создавали ли США хоть один гуманитарный коридор для выхода населения из зоны боев, как это делала Россия. Как велись ими бои в городских условиях. Сколько сотен тысяч мирных иракцев и сирийцев погибли от "демократических" американских бомб. Это три. И после этого ответьте, кто же реально гопник, а кто выполняет решения Совета Безопасности ООН. Надеюсь, Олежек, вы дадите честный ответ.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Rabinovich Alexander, это когда полицейский требует или когда требует америка (как мировой плицейский) от Расеи, что бы та прекратила убивать сирийцев - за что рюских и наказала. А когда требует Рассея, это похоже на нравоучение гопника, который хочет, что бы все быдо по понятием, которых у него нет.
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Питон Каа
Питон Каа
Так зачем же Порошенко цинично подписал этот возмутительный Минск-2?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Крым Андрей, ты о чем - камнем с неба е@нутый? Опять какошник голову передавил?.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Питон Каа, так очочко сжималось и ножки дрожали... Атеперь пёрышки пораспускали, обосранные шароварчики отстирали, одеколончиком побрызгались - прямо настоящие герои.
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