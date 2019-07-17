Лавров висунув Зеленському цинічні вимоги щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль очікує від Києва, що "нещодавні запевнення про готовність повністю виконувати Мінські домовленості оформляться у практичну політику після позачергових виборів до Верховної Ради 2019".

Таке цинічне висловлювання пролунало в інтерв'ю "АиФ". "Сигнали, які посилалися президентом В. Зеленським у період виборчої кампанії і відразу після його обрання, були досить суперечливими. Головне – покінчити з війною, почути громадян з південного сходу України..." – стверджує міністр країни-агресора.

При цьому Лавров висунув нинішньому керівництву України вельми обурливі вимоги, звинувачуючи його у загостренні ситуації.

Сергій Лавров ТАСС

"Українське керівництво має "повернутися обличчям" до власних громадян: відмовитися від політики економічного удушення Донбасу, визнати право донеччан і луганчан говорити рідною мовою, відзначати свої святі дати і свята, вшановувати своїх національних героїв. Без цього говорити про можливість відновлення довіри жителів "ДНР" і "ЛНР" до офіційного Києва щонайменше несерйозно", – сказав глава МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ просочилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін незабаром може змінити главу міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і міністра оборони – Сергія Шойгу.

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