Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров грубо повівся з грузинськими журналістками, відштовхнувши їх і назвавши "хворими дівчатками".

Інцидент трапився у вівторок, 25 лютого, у відділенні ООН в Женеві. Відео опублікував канал 1TV.GE (щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

На кадрах видно, що представники медіа підійшли до російської делегації, яка різко прискорила хід. Журналістка поцікавилася у Лаврова, чи приїде він на саміт ЄС в Тбілісі 15 травня. При цьому дівчину кілька разів перебивали і відсували від глави МЗС.

Лавров в ООН назвав грузинських журналісток "хворими дівчатками"

"Дівчата, ви хворі чимось?" – висловився в їх сторону Лавров, відмовившись відповідати на запитання.

При цьому офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова описала витівку Лаврова як мало не напад на нього.

"Грузинські журналістки накинулися на російську делегацію. Йти було неможливо. Кричали, пхалися, штовхалися, намагаючись пробитися до міністра. Доводилося відсувати жінок, які втратили всяку гідність, щоб пройти вперед. І знаєте, що потрібно було? Повірити неможливо! Одне питання: чи приїде Лавров у Тбілісі? Це вже затьмарення розуму якесь, так поставити себе в залежність від приїзду або неприбуття представника іншої країни. Жалюгідне видовище. Нас з колегою "зачепило", але шеф не постраждав", – написала вона, опублікувавши фото дрібної подряпини на руці.

Заяву Захарової тут же висміяли в коментарях. "Яка рана! У вас стріляли?", "Може, це Скабеева була?" – потролили в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лавров виступив з гнівним спічем про Другу світову війну в Раді з прав людини ООН. Міністр традиційно звинуватив Україну і Європу в "вакханалії безпам'ятства".

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