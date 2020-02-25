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25 лютого • оновлено в 13:37
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Лавров в ООН накинувся на Україну через Другу світову війну

2.8т
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з гнівним спічем про Другу світову війну в Раді ООН з прав людини.

У ньому він робив відсилання до теми декомунізації в Україні й безпідставно звинувачував чужу державу і Європу в цілому в плюндруванні пам'яті про події 1939-1945 років. Так, глава МЗС РФ закликав припинити "вакханалію безпам'ятства" і оголосити перемогу у Другій світовій війні історичним надбанням людства, передає РИА Новости.

"На догоду вузькокорисливим інтересам наростають спроби переглянути не тільки рішення Нюрнберзького трибуналу, але і в цілому міжнародно визнані підсумки Другої світової війни. Дедалі цинічніші форми знаходить кампанія з фальсифікації історії", – обурився Лавров.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

РИА Новости

Він також підкреслив, що цивілізована Європа нібито "сором'язливо мовчить, спостерігаючи блюзнірську "війну" з пам'ятниками і меморіалами на честь тих, хто ціною життя врятував народи континенту від повного винищення". Очевидно, він мав на увазі Україну, де демонтують пам'ятники радянськими діячам, звеличеним пропагандою тієї епохи.

"Мовчанням супроводжується й увічнення пам'яті вбивць і злочинців, причетних до "втілення в життя" теорії расової переваги. Необхідно припинити цю вакханалію безпам'ятства. Перемога у Другій світовій війні повинна бути оголошена історичним надбанням людства", – роздратовано підсумував Лавров, знову натякаючи на героїзацію лідерів ОУН і УПА в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 року Лавров заявив, що нібито "русофобія в Україні вбивалися свідомо і послідовно" задовго до подій 2014 року. За його словами, цьому передував перший Майдан у 2004 році, коли європейські лідери поставили Україну перед вибором – або Росія, або Європа.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Друга світова війна
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
ООН
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
" Очевидно, он имел в виду Украину"))) Он что, открыто сказал "украина"? На воре и шапка горит....
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