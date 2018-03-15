Лавров назвав умови примирення із Британією

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умову для відновлення дипломатичних відносин із Великобританією після скандалу навколо отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Як повідомляє РИА-Новости, дії Лондона глава російського МЗС вважає обурливими.

Оцінюючи перспективи відновлення відносин Росії і ЄС, Лавров сказав, що Москва буде готова повернутися до партнерства з Брюсселем, "коли у наших європейських сусідів пропаде інтерес слідувати в руслі американських "русофобських тенденцій", включаючи санкції та провокації".

Лавров topwar.ru

"І коли пропаде, звичайно ж, інтерес миритися з тими обурливими діями, які зараз ми спостерігаємо з боку уряду Великобританії, і які далеко виходять за рамки елементарних пристойностей. Ми спокійно відповідаємо на всі ці підступи тим, що ми хочемо говорити з усіма і обговорювати будь-які проблеми... але робити це з повагою, без нагнітання істерії", - сказав Лавров.

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ.

Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння Скрипаля.