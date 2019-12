Обговорили Україну: Лавров і Трамп провели закриті переговори в США

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 10 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це американський глава написав на своїй сторінці у Twitter, назвавши зустріч "дуже хорошою".

Переговори відбулися в Білому домі й тривали близько 50 хвилин. Як передають"РИА Новости", за словами Лаврова, все пройшло "в атмосфері взаєморозуміння".

"Ми розуміємо внутрішню ситуацію в США, але з обох сторін є зацікавленість працювати в тих областях, де ми можемо досягати результатів", – заявив російський міністр.

Також у вівторок Лавров зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили контроль над озброєннями, ситуацію в Сирії, Україні та ряд інших питань.

Трамп же повідомив, що з росіянином обговорював, зокрема, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, контроль над ядерними озброєннями та втручання у вибори США. Він також заявив, що сподівається на продовження діалогу найближчим часом.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck