Головна Новини
11 грудня • оновлено в 01:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Обговорили Україну: Лавров і Трамп провели закриті переговори в США

614
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 10 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це американський глава написав на своїй сторінці у Twitter, назвавши зустріч "дуже хорошою".

Переговори відбулися в Білому домі й тривали близько 50 хвилин. Як передають"РИА Новости", за словами Лаврова, все пройшло "в атмосфері взаєморозуміння".

Новини
"Груба дискримінація!" Лавров поскаржився ОБСЄ на Україну

"Ми розуміємо внутрішню ситуацію в США, але з обох сторін є зацікавленість працювати в тих областях, де ми можемо досягати результатів", – заявив російський міністр.

Лавров і Трамп

Лавров і Трамп

Колаж

Також у вівторок Лавров зустрічався з держсекретарем США Майком Помпео. Сторони обговорили контроль над озброєннями, ситуацію в Сирії, Україні та ряд інших питань.

Трамп же повідомив, що з росіянином обговорював, зокрема, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, контроль над ядерними озброєннями та втручання у вибори США. Він також заявив, що сподівається на продовження діалогу найближчим часом.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Майк Помпео прокоментував візит Лаврова до Вашингтона на тлі слухань щодо імпічменту Трампа. За його словами, слухання не повинні заважати роботі адміністрації.

Зустріч російських та американських політиків була закритою для преси, проте після неї відбулася пресконференція.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд Трамп Сергій Лавров Майк Помпео
Місце
США Вашингтон
Теги
Новини Росії політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги